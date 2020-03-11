Предсказавший кризис 2008-го экономист предупредил о грядущей катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, который предсказал мировой финансовый кризис 2008 года, предупредил о грядущей экономической катастрофе. По его словам, новый кризис может оказаться намного серьезнее предыдущего, пишет The Independent.

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Коломбо известен тем, что заранее смог распознать надувшийся пузырь на рынке недвижимости в США, который и привел к финансовому кризису 12 лет назад.

По его словам, в настоящее время на мировом рынке также существуют несколько пузырей, которые вскоре могут лопнуть. Однако нынешняя ситуация усугубляется эпидемией смертельного китайского коронавируса, которая вышла далеко за пределы Азии, а также затяжным спадом в мировой экономике, начавшимся задолго до нее.

Кроме того, еще одним негативным фактором стал развал сделки ОПЕК+ 6 марта и последовавший за этим обвал цен на нефть, отмечает издание. Из-за этого цены на нефть на торгах 9 марта опускались на 30 процентов, почти до 30 долларов за баррель. В последующие торговые дни стоимость сырья отскочила к уровню 37 долларов и даже в моменте поднималась до 39 долларов. Однако цены все равно остаются намного ниже уровня, который наблюдался до развала сделки.

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