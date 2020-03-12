Россия подготовилась к нефтяному коллапсу заранее

Россия была готова к коллапсу на мировом рынке нефти заранее, еще до срыва сделки ОПЕК+, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин, которого цитирует Reuters.

По словам Сорокина, российские власти понимали, что «рано или поздно» падение нефтяных котировок все равно случится. «Сейчас мы видим ситуацию на рынке как прогнозируемую, хоть и неприятную, но рабочую», — отметил замминистра.

Также он объяснил решение Москвы выйти из сделки по сокращению добычи — оно было продиктовано техническими сложностями, с которыми столкнулись бы нефтяные компании при необходимости снижать производство суммарно на 600 тысяч баррелей в сутки.

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«Очень легко оказаться в ситуации замкнутого круга, когда, срезая один раз, через две недели ты получаешь еще большую и еще худшую реакцию, потому что нефть сначала отскакивает немного, а затем снова падает, потому что спрос продолжает падать», — сказал Сорокин.

После развала сделки ОПЕК+ по инициативе России, которое произошло 6 марта, мировые цены на нефть резко обвалились. На пике падения стоимость майского фьючерсного контракта составляла 31 доллар. В дальнейшем снижение было частично отыграно.

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