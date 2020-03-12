Нефть снова подешевела

Нефть марки Brent подешевела более чем на пять процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По информации на 05:05 по московскому времени стоимость барреля нефти Brent опустилась до 33,6 долларов. Фьючерсы на нефть WTI c поставкой в апреле 2020 года подешевели до 30,87 долларов.

6 марта Россия вышла из сделки ОПЕК+, спровоцировав сильнейший с 1991 года обвал цен на нефть. На торгах 9 марта стоимость сырья опускалась на 30 процентов, до 31 доллара за баррель. Ситуация на мировых рынках привела к резкому ослаблению рубля на открытии торгов на Московской бирже 10 марта и снижению стоимости российских акций.

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