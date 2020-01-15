Худшей в мире валюте пообещали очередной обвал

Американскому песо, который называют худшей в мире валютой, пообещали очередной обвал. Как сообщает Bloomberg, за последние два года песо ослаб сильнее всего из-за уровня инфляции более 50 процентов в год.

В начале 2020 года аргентинская валюта держалась на уровне близком к 60 песо за доллар. Руководитель глобальной стратегии на развивающихся рынках в BNP Paribas SA Габриэль Герштейн полагает, что валюта скоро снова обвалится. По его прогнозам, ослабление песо может начаться весной, а к концу года доллар может стоить уже 100 песо. По состоянию на 14 января 2020 года, один доллар стоит 59,9 песо.

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Осенью 2019-го прогнозист по валютам развивающихся рынков Марцин Липка говорил, что аргентинский песо рухнет в ближайшие месяцы на 50 процентов и достигнет уровня выше 100 песо за доллар. По его словам, обвал аргентинской нацвалюты может быть почти таким же впечатляющим, как крах венесуэльского боливара.

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