Названа ожидающая 50-процентного обрушения валюта

Лучший прогнозист по валютам развивающихся рынков Марцин Липка назвал валюту, которую ждет обвал в ближайший квартал, пишет Bloomberg.

Согласно его прогнозу, аргентинский песо рухнет в ближайшие месяцы на 50 процентов и достигнет уровня выше 100 песо за доллар. По словам Липки, обвал аргентинской нацвалюты может быть почти таким же впечатляющим, как крах венесуэльского боливара.

Другим валютам развивающихся рынков, по мнению эксперта, пока не угрожает резкое падение. Липка также отметил, что американский доллар будет оставаться стабильным в ближайшие несколько кварталов.

Неофициальный курс обмена песо в Аргентине упал в среду, 23 октября, до самого низкого уровня за последние семь лет — за один доллар на черном рынке давали 75,5 песо.

В воскресенье, 27 октября, в латиноамериканской стране пройдут выборы, в результате которых, вероятно, действующий президент страны Маурисио Макри потеряет власть.

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