Украинская гривна оказалась сильнее рубля

В августе валюты всех развивающихся стран, за исключением тайского бата, упали по отношению к американскому доллару. При этом у рубля один из худших результатов, а украинская гривна с падением менее процента находится на втором месте среди лучших. Общее снижение этой группы валют стало рекордным для августа за 22 года статистики, сообщает Bloomberg.

Курс рубля снизился на 4,5 процента, хотя в начале года он демонстрировал лучшую динамику среди развивающихся рынков.

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Хуже всего обстоят дела у Аргентины (снижение песо на 26 процентов), где на ситуацию повлиял политический кризис. В конце августа S&P констатировало выборочный дефолт из-за решения властей республики реструктуризировать свой долг.

Следом с падением восемь процентов идет бразильский реал, затем — южноафриканский рэнд (минус 5,6 процента), колумбийский песо и мексиканский песо, у которых около пяти процентов падения, как и у рубля.

Еще одним рекордсменом стал китайский юань, для которого месячное падение курса 3,8 процента по отношению к доллару стало самым крупным за четыре года. К этому привели очередной виток торговой войны с США и падение экспортных доходов.

В конце августа директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин предсказал скорое падение гривны. Он пояснил, что осень для нее традиционно является сезоном девальвации, а кроме того, закончится эффект выборов, на фоне которых украинская валюта обычно укрепляется. Также нынешний рост негативно повлиял на состояние экономики Украины, поскольку из-за него не удалось выполнить план доходов госбюджета.

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