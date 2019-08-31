Гривне предрекли обвал

Осень для гривны является сезоном девальвации, время роста завершилось, сообщает издание «РБК-Украина».

Как отметил директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин, укрепление национальной валюты в летний период происходило из-за выборов в стране. «Специфика Украины такова, что во время выборов в страну приходят специфические капиталы, и это содействует укреплению гривны», — пояснил он.

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Между тем, по его словам, ослаблению гривны могут способствовать торговые войны и ослабление валют развивающихся стран. «Обратный тренд — на ослабление гривны — может продлиться до середины ноября. В таком случае курс может быть на уровне до 28 гривен за один доллар», — цитирует Юрчишина издание «Донецкие новости».

30 августа украинская Счетная палата сообщила, что укрепление гривны привело к невыполнению плана доходов государственного бюджета Украины. Отмечается, что сильная валюта стимулирует рост импорта и сдерживает экспорт украинских товаров и услуг.

В конце июля украинская валюта рекордно укрепилась к доллару. На 30 августа Нацбанк страны установил курс в 25,23 гривны за доллар, евро стоит 27,93 гривны.

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