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Украина пострадала из-за сильной гривны

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Укрепление гривны привело к невыполнению плана доходов государственного бюджета Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Счетной палаты. Это произошло из-за отклонения официального курса национальной валюты от заложенного показателя в законе о госбюджете на текущий год.

С начала года гривна укрепилась к доллару на девять процентов, напомнил глава ведомства Валерий Пацкан, из-за этого план доходов в госбюджет оказался недовыполнен на 9,2 миллиарда гривен (порядка 366,2 миллиона долларов). По мнению главы Счетной палаты, в будущем из-за укрепления гривны будет увеличиваться отрицательное сальдо торгового баланса. «Укрепление гривны будет стимулировать рост импорта и сдерживать экспорт украинских товаров и услуг. В то же время это будет сдерживать рост цен, прежде всего на импортные товары», — уточнил он.

Пацкан настаивает на обновлении прогноза по нацвалюте, поскольку на этом будет строиться бюджет на будущий год, который должно принять правительство. В бюджет Украины на 2019 год заложен курс доллара на уровне 29,4 гривны. Ожидается, что экономика вырастет на 3 процента, также проект бюджета предусматривает инфляцию в 7,4 процента.

В конце июля украинская валюта рекордно укрепилась к доллару. На 30 августа Нацбанк страны установил курс в 25,23 гривны за доллар, евро стоит 27,93 гривны.

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