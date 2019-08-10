Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины

Жители Украины попросили президента Владимира Зеленского сделать доллар национальной валютой страны. Соответствующая петиция появилась на сайте главы государства.

«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции. Он также отметил необходимость пересчитать с учетом данных изменений цены, тарифы, пенсии, зарплаты, стипендии и вклады граждан, а также средства на счетах предприятий и учреждений.

Петиция была размещена в среду, 7 августа. На данный момент ее подписали чуть менее 50 человек. При этом, чтобы документ приняли на рассмотрение, подписи под ним должны оставить не менее 25 тысяч человек за три месяца.

В конце июля сообщалось, что украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, 30 июля за 1 доллар давали 25,25 гривны. Отмечалось, что последний раз американская валюта стоила столько летом 2016-го. При этом до политического кризиса 2014 года на Украине за 1 доллар давали в среднем 8 гривен.

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