Украинская гривна рекордно подорожала

Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны. Как уточняет УНИАН, последний раз американская валюта стоила столько летом 2016-го.

На среду, 31 июля, официальный курс доллара установлен на уровне 25,08 гривны. Таким образом, национальная валюта Украины укрепилась еще на 17 копеек. Евро стоит 28,07 гривны.

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Согласно принятому бюджету на 2019 год, курс доллара в нем заложен на уровне 29,4 гривны. Ожидается, что экономика вырастет на 3 процента, также проект бюджета предусматривает инфляцию в 7,4 процента.

Эксперты полагают, что до конца года национальная валюта не сможет достичь запланированного показателя. «Это уже очевидно, что не 29,3 гривны за доллар среднегодовой курс, но цифра около 26,5-27 гривны за доллар возможна», — говорил в интервью «Обозревателю» экономист Максим Праздников. По его словам, к осени курс просядет.

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