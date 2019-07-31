Украинская гривна рекордно подорожала

Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны. Как уточняет УНИАН, последний раз американская валюта стоила столько летом 2016-го.
На среду, 31 июля, официальный курс доллара установлен на уровне 25,08 гривны. Таким образом, национальная валюта Украины укрепилась еще на 17 копеек. Евро стоит 28,07 гривны.
Согласно принятому бюджету на 2019 год, курс доллара в нем заложен на уровне 29,4 гривны. Ожидается, что экономика вырастет на 3 процента, также проект бюджета предусматривает инфляцию в 7,4 процента.
Эксперты полагают, что до конца года национальная валюта не сможет достичь запланированного показателя. «Это уже очевидно, что не 29,3 гривны за доллар среднегодовой курс, но цифра около 26,5-27 гривны за доллар возможна», — говорил в интервью «Обозревателю» экономист Максим Праздников. По его словам, к осени курс просядет.