Аргентина оказалась на грани дефолта

После решения властей Аргентины реструктуризировать свой долг S&P понизило долгосрочные суверенные рейтинги страны в иностранной и национальной валюте с B- до SD, что означает выборочный дефолт. В то же время в сообщении агентства говорится, что уже 30 августа долгосрочный рейтинг Аргентины будет повышен до CCC-, а краткосрочный — до С.

Аргентина увеличила срок находящихся в обращении облигаций в национальной и иностранной валютах. Столетние облигации упали до 40 процентов от номинала, а с погашением в 2021 году — ниже 50 процентов с доходностью почти 60 процентов. Также страна попросит у Международного валютного фонда (МВФ) новый график погашения долга. Заем в размере 57 миллиардов долларов, крупнейший в истории МВФ, был одобрен год назад. Аргентина уже получила по нему более 44 миллиардов.

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В агентстве отметили, что продление срока краткосрочных долговых обязательств без компенсации считается дефолтом. Но так как новые условия погашения вступили в действие сразу же, дефолт формально ликвидирован.

За помощью к МВФ власти Аргентины обратились в мае прошлого года на фоне резкого падения национальной валюты. Ситуация стала неуправляемой после прошедших 11 августа этого года праймериз, на который с большим преимуществом победу одержал оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес. После этого курс песо и основной аргентинский биржевой индекс Merval резко упали. В попытке справиться с кризисом правительство решило отсрочить платежи по долгам на 101 миллиард долларов.

Президент Аргентины Маурисио Макри призвал инвесторов к терпению и попросил оппозицию о переговорах, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения обстановки. Однако, как указывают эксперты, заем МВФ был выдан на условиях структурных реформ в стране, но власти использовали деньги только для погашения долгов и текущих расходов. В настоящее время у Аргентины уровень задолженности превышает 95 процентов ВВП, поэтому рынки не слишком доверяют правительству страны.

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