Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости». Он предусматривает стоимость барреля нефти на уровне 20 долларов и курс доллара по 100 рублей.

При этом Греф отметил, что даже при таком сценарии «каких-то драматических последствий» для Сбербанка и его клиентов не будет. Банк способен будет соблюдать все нормативы Центробанка, главным образом по ликвидности и достаточности капитала.

Самый негативный сценарий предусматривает сразу несколько потрясений для экономики: разрывы производственных цепочек, остановку некоторых предприятий.

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Также Греф подчеркнул, что даже при описанных условиях Сбербанк сможет выплачивать дивиденды акционерам в размере 50 процентов от чистой прибыли.

После развала сделки ОПЕК+, который случился 6 марта, цены на нефть резко снизились — до 30 долларов за баррель, чего не было с 2016 года.

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