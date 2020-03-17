Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне

На фоне распада соглашения ОПЕК+ и последовавших за этим обещаний Саудовской Аравии с 1 апреля резко нарастить добычу и поставки нефти фрахт танкеров стал значительно дороже. Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.

Как отмечает издание, внезапная нефтяная война не только обрушила стоимость сырья почти на треть, до многолетних минимумов, но и создала на рынке дефицит судов для перевозки нефти.

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Так, саудовская National Shipping Co. в дополнение к 40 своим танкерам забронировала еще 30 для загрузки в конце апреля или начале мая. Среди них как минимум восемь супертанкеров вместимостью по два миллиона баррелей.

В результате стоимость фрахта танкера для поставок с Ближнего Востока в Китай достигла в среднем 243 тысяч долларов в сутки. А, например, аренда супертанкера Princess Mary для поставок на западное побережье Индии, по данным Tankers International, обошлась индийской Reliance Industries Ltd в 400 тысяч долларов в сутки.

После того как страны ОПЕК и Россия не договорились об ограничении добычи нефти, Саудовская Аравия предложила своим клиентам рекордные скидки и готовится увеличить добычу на три миллиона баррелей.

По мнению экспертов, таким образом королевство намерено потеснить Россию, которую считает виновным в развале соглашения, с европейского рынка. Тем не менее основными проигравшими в результате такой политики могут стать Саудовская Аравия и США. Для первой нефтяные доходы оказывают слишком большое влияние на бюджет, а американские сланцевые компании столкнутся с тем, что добыча нефти при таких ценах станет убыточной.

В свою очередь Россию Bank of America и Raiffeisenbank называют единственным производителем нефти в мире, который может нормально работать в условиях цен на уровне 15-20 долларов за баррель. На данный момент нефть марки Brent торгуется в районе 30-31 доллара за баррель.

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