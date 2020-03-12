Саудовская Аравия нанесла мощный удар по России в нефтяной войне

Саудовская Аравия нанесла мощный удар по России в ценовой войне, объявив о планах утроить поставки нефти в Европу и продавать сырье с большой скидкой по 25 долларов за баррель. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Как поясняет агентство, Европа является традиционным рынком сбыта нефти для России. «Предложение Саудовской Аравии по поставкам нефти с беспрецедентным дисконтом в ЕС превращает европейский рынок в арену самых ожесточенных военных действий в нефтяной войне между Эр-Риядом и Москвой», — пишет Bloomberg.

Дисконт, который предложила Саудовская Аравия, настолько велик, что ее нефть Arab Light вытеснит российскую Urals и сырье других поставщиков с европейского рынка, если те в ответ также не предоставят дисконт, заявили в консалтинговой компании Energy Aspects Ltd.

Мировые цены на нефть обвалились после выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ 6 марта. В результате менее чем за неделю стоимость российской экспортной нефти Urals снизилась на 16 долларов. По состоянию на 12 марта 2020 года она торгуется на уровне 32,25 доллара за баррель. Эталонная нефть Brent потеряла около 12 долларов, обвалившись с более чем 45 долларов за баррель 6 марта до менее чем 34 долларов по состоянию на 12 марта. Дополнительное давление на цены оказали планы Саудовской Аравии нарастить добычу.

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