«Роснефть» ответила на обвинения в обвале цен на нефть

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев ответил на обвинения в обвале цен на нефть. Об этом он рассказал изданию «Подъем».

По его словам, россияне, заявляющие об ответственности российской госкомпании за эскалацию нефтяного и финансового кризиса, — провокаторы и дилетанты. «Вы хотите сказать, что [глава компании] Игорь Сечин подговорил саудитов предъявить ультиматум? И коронавирус мы придумали, в "Роснефти" разработали», — поинтересовался он. Леонтьев призвал экспертов не размышлять в категориях вины и не обвинять Сечина в произошедшем.

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Как отметил представитель «Роснефти», для всех профессионалов рынка ситуация «совершенно очевидна». Он пояснил, что падение цен на нефть после выхода России из сделки с ОПЕК+ — последовательная реакция рынка на неприемлемый для России ультиматум саудовской стороны.

Россия 6 марта вышла из сделки ОПЕК+, спровоцировав сильнейший с 1991 года обвал цен на нефть. На торгах 9 марта стоимость сырья опускалась на 30 процентов, до 31 доллара за баррель. Ситуация на мировых рынках привела к резкому ослаблению рубля на открытии торгов на Московской бирже 10 марта и снижению стоимости российских акций.

Российские аналитики считают, что страну ждет новый кризис из-за снижения спроса на нефть на фоне коронавируса и ценового давления на сырье из-за срыва сделки ОПЕК+. Зарубежные экономисты солидарны с коллегами из России. Так, Джесси Коломбо, предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года, уже предупредил о новой экономической катастрофе.

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