Эксперты обвинили в срыве сделки в рамках ОПЕК+ саудитов и США

Эксперты обвинили в срыве сделки в рамках ОПЕК+ саудитов, действовавших под давлением США. Такое мнение прозвучало в программе «Вести» телеканала «Россия 24».

В частности, об этом говорил директор Центра политической информации Алексей Мухин: «мы наблюдали девиантное поведение саудитов, которые, по сути, злонамеренно сорвали сделку. Потому что то, что произошло, это иначе не назвать». «Российская сторона готовилась, она приехала с конкретными предложениями. И даже с намерением продлить эту сделку. Но саудиты непосредственно перед этим самым актом, собственно, изменили правила игры, демпинговали и всячески вели себя так, чтобы прогнуть российскую сторону», — сказал он. По его словам, от российской стороны потребовали еще больше ограничить свою добычу, что не оговаривалось заранее. «Такие вещи не решаются, что называется, за час. И нашей делегации пришлось на время покинуть заседание и вернуться уже с решением, вынужденным решением», — подчеркнул Мухин.

В свою очередь программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов отметил, что «здесь мы видели четкую традиционную сцепку, к сожалению, между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией». По его словам, в последние годы она еще больше укрепилась. «Американцы поддерживают Саудовскую Аравию в их конфликте с Катаром, абсолютно ненужном, мешающем урегулированию мирного процесса на Ближнем Востоке. И американцы реализуют свои интересы по сланцевой нефти, по добыче сланцевой нефти. Поскольку, если посмотреть вот на эту сделку ОПЕК+ за то время, когда она была в силе, то больше всего выросла доля на рынке именно у американской сланцевой нефти. Америка превратилась из импортера нефти в нефтеэкспортера. Экспорт нефти США вырос в пять раз», — отметил эксперт. «Добычу за это время американцы нарастили на 87 процентов. Добыча России выросла примерно на 10 процентов. То есть фактически мы теряли от этой сделки», — продолжил Барабанов. «Но тем не менее, Россия была готова на конструктивное сотрудничество, Россия была готова рассмотреть возможность этой сделки», — считает он.

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Алексей Мухин с ним согласился. «Российская сторона в данном случае всегда готова к переговорам. Она готова вернуться к прежнему формату, но на условиях справедливых. Не условиях, когда там же не присоединившиеся к ОПЕК Соединенные Штаты Америки стремительно занимают на рынке ниши, Саудовская Аравия проводит IPO (опять же, получается, при поддержке России)», — говорит он. Однако, отметил эксперт, «Саудовская Аравия, и США просто пытаются использовать нерыночные методы — закулисные переговоры и прочие неприглядные вещи». Мухин считает, что это делается для того, чтобы надавить на Россию. «Использовать все факторы. Здесь и политическая нестабильность. А ведь расчет был сделан на то, что Россия теперь обвиняется во всех грехах, что может усугубить еще и внутреннюю нестабильность в России. Выбран очень чувствительный момент, когда мы меняем Конституцию, когда происходит перезагрузка в значительной степени политической системы», — сказал Мухин. «Поскольку после атаки дронов пошел очень серьезный отток клиентов, отток покупателей саудовской нефти, поскольку серьезные компании, серьезные страны, они пытались как-то диверсифицировать риски. И саудовцы начали играть в демпинг. Собственно, они пытались демпинговать еще до отмены сделки ОПЕК+. И, собственно, даже рынок-то обрушила не отмена сделки, поскольку еще месяц впереди, еще можно найти какие-то механизмы. Но сразу же после этого саудовцы сказали, что они на 6-7 долларов понижают цену для своих основных потребителей в Азии. И это погнало цены вниз. В Европе вообще на 6-8 долларов», — добавил он.

Он также подчеркнул, что «это американцы убили хорошее отношение к сланцевой нефти и газу, когда нарекли их "молекулами свободы" и стали навязывать рынку фактически военными методами». «Говорили буквально, там, подкупали целые правительства. Помпео же ездил и предлагал по миллиарду долларов, чтобы отказывались от сделок с Россией», — рассказал Мухин.

По словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, «еще в феврале обсуждался вопрос о сокращении добычи на 600 тысяч баррелей в рамках ОПЕК+». «То есть это не персонально России предлагалось, а в рамках ОПЕК+. А после того, как сами саудиты в рамках ОПЕК выпустили довольно пессимистичные, я бы даже сказал, панические прогнозы развития рынка, после того, как Международное энергетическое агентство стало нагнетать со своими прогнозами о падении спроса на нефть, саудиты фактически предложили безумие — сократить на полтора миллиона баррелей. Это невыгодно, я больше того скажу — это самим саудитам в общем-то не очень выгодно. Единственная сторона, которая реально получает преференции от подобного действия — это основной производитель нефти, который не участвует в сделке ОПЕК+ — это Соединенные Штаты», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что в течение 2018 года США колоссальными темпами наращивали добычу как раз на фоне растущих цен на нефть. «Они нарастили добычу на 2 миллиона баррелей. В 2019 году, с падением цен, динамика снизилась, и при этом нарастала волна банкротств. То есть там мелкие игроки банкротятся колоссально быстрыми темпами. Больше 50 компаний уже разорились. Банкротства — это важный маркер того, что ситуация в американском нефтегазовом секторе крайне нездоровая», — отметил Фролов. «И даже цены в 60-65 долларов для них были слишком низкими, не позволяющими выдерживать долговое бремя, которое лежит на этой отрасли, и обеспечивать ее развитие», — считает он.

В свою очередь Олег Барабанов отмечает, что если смотреть на нефтяную отрасль Саудовской Аравии, там тоже очень много проблем. «Мы видели эту пресловутую атаку дронов. И никто с точностью — нет же нормального аудита, нет нормального мониторинга — никто с точностью не может сказать, какие там были разрушения, восстановилась ли Саудовская Аравия, нефтяная отрасль после этой атаки», — задается вопросом эксперт. «Сейчас модно подсчитывать, для какой страны какой курс является отсечкой. Для саудовцев, говорят, чуть ли не 80-85 долларов за баррель. То есть если для Штатов, говорят, 60, для нас, говорили, 42, то для саудовцев это 80. Соответственно, если начнется война нервов, то саудовцы проиграют первыми. Из-за их блефа», — считает он.