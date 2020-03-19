Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США

Для России нынешние цены на нефть, которые менее чем за месяц обвалились в два раза, являются катастрофой. Такое мнение высказал совладелец «Лукойла» Леонид Федун, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По его мнению, Россия и Саудовская Аравия начали «войну на истощение», при этом российские власти «в страшном сне» не могли себе представить настолько низких цен.

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Федун считает, что сильнее всего ситуация ударит именно по инициаторам нефтяной войны, то есть по Москве и Эр-Рияду, а победа достанется США. У них самое большое потребление нефти, а цены на бензин и дизельное топливо напрямую зависят от стоимости сырья.

В связи с этим доходы американских граждан, как подсчитали в «Лукойле», вырастут на шесть процентов. В России же, где бензин из-за особенностей налоговой системы дешеветь не будет, произойдет падение реальных доходов.

Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.

По состоянию на 10:00 четверга, 19 марта, нефть марки Brent, от которой с дисконтом считается цена российской марки Urals, достигла 23,5 доллара за баррель. До развала сделки ОПЕК+ она находилась на уровне 45 долларов. Аналитики не исключают, что в ближайшее время котировки остановятся на 20 долларах, хотя при отдельных условиях они могут опуститься ниже нуля. Это произойдет в случае переполнения нефтяных хранилищ.

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