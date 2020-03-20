Угрозы Трампа заставили нефть расти

Вмешательство США в ценовую войну между Россией и Саудовской Аравией заставили цены на нефть перейти к росту. По состоянию на утро 20 марта стоимость барреля Brent колеблется в районе 30 долларов, хотя на неделе опускалась в район 22 долларов, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что готов принять меры, если цены останутся на минимальных значениях. Он подчеркнул, что ситуация разрушительна для Москвы и очень плоха для Эр-Рияда, поскольку обе страны зависят от нефти.

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Власти США намерены предпринять дипломатические шаги, чтобы заставить Саудовскую Аравию отказаться от планов по радикальному наращиванию добычи. Что касается России, то усадить ее за стол переговоров Вашингтон намерен с помощью угрозы санкций.

Еще одной возможностью вмешаться для США стала идея министра финансов США Стивена Мнучина, который рекомендовал Трампу выделить 10-20 миллиардов долларов на закупку нефти в стратегический запас. Он указал, что страна может заполнить резервы под завязку. Глава Белого дома 19 марта уже утвердил закупку 77 миллионов баррелей.

Эксперты полагают, что далее США могут делать запасы не в физические хранилища, а скупать контракты с отсрочкой поставки, тем самым поддерживая свои компании. В общей сложности при таких тратах Вашингтон сможет ликвидировать возникающий избыток нефти на рынке, который привел к обвалу цен, в течение полугода.

18 марта американские сенаторы обратились к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману с просьбой отказаться от резкого увеличения добычи нефти. Ему напомнили, что страны являются давними стратегическими партнерами, а нынешняя ситуация грозит подорвать основы сотрудничества.

Цены на нефть рухнули после развала соглашения ОПЕК+. Члены картеля и Россия объявили о планах по увеличению добычи, причем Саудовская Аравия не только намерена нарастить поставки на три миллиона баррелей, но и пообещала клиентам рекордные за десятилетия скидки. По мнению совладельца Лукойла Леонида Федуна, Россия и Саудовская Аравия начали «войну на истощение».

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