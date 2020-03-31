США раскрыли новый план для решения кризиса Венесуэлы

США представили новый план для решения кризиса власти в Венесуэле. Его условия раскрыл госсекретарь Майк Помпео, передает Reuters.

Согласно планам Вашингтона, в Венесуэле должно быть создано временное правительство из членов Национальной ассамблеи, которое признают и президент страны Николас Мадуро, и лидер оппозиции Хуан Гуайдо. В случае реализации этого пункта, американцы снимут санкции с латиноамериканской страны. По словам Помпео, США тесно сотрудничали с Гуайдо, разрабатывая этот план. Госсекретарь также назвал его путем к демократии.

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Ранее сообщалось, что власти США предъявили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и другим высокопоставленным чиновникам страны обвинения в преступлениях, связанных с торговлей наркотиками. За информацию, которая поможет их аресту, объявлено вознаграждение в размере 15 миллионов долларов.

В конце апреля 2019 года лидер местной оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась год назад, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента.

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