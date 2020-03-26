США объявили награду в 15 миллионов долларов за информацию о Мадуро

Власти США предъявили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и другим высокопоставленным чиновникам страны обвинения в преступлениях, связанных с торговлей наркотиками. За информацию, которая поможет их аресту, объявлено вознаграждение в размере 15 миллионов долларов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что обвинительное заключение будет обнародовано в четверг, 26 марта. Предполагается, что в нем будет идти речь о сговоре Мадуро с группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК, или FARC) для отправки крупных партий кокаина в США и другие страны.

Материалы по теме «Почему Россия вкладывает деньги в Венесуэлу, а не в Сибирь?» Николас Мадуро — неудачник и проблемный союзник. Но дружба с ним сулит миллиарды

Вашингтон неоднократно заявлял о том, что Мадуро использует доходы от торговли наркотиками, чтобы компенсировать потери в нефтяном секторе после санкций США.

В январе госсекретарь США Майк Помпео рассказал о реализации американского плана по уходу с правящего поста. По его словам, нынешняя цель Вашингтона — добиться отставки действующего президента Венесуэлы Мадуро, после чего обеспечить проведение там свободных выборов.

В конце апреля 2019 года лидер местной оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась год назад, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!