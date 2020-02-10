Песков прокомментировал угрозу новых санкций США против России

США все чаще вводят незаконные с точки зрения международного права торговые и иные ограничения в отношении третьих стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозу новых санкций в отношении России за поддержку властей Венесуэлы. Его цитирует ТАСС в понедельник, 10 февраля.

По словам Пескова, действия американских властей противоречат международному праву и наносят урон многим странам. При этом он подчеркнул, что реагировать нужно по ситуации и очень внимательно оценивать каждый конкретный случай введения Вашингтоном санкций.

6 февраля спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Москва может столкнуться с последствиями за ее поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В марте 2019 года США обвинили российскую компанию «Роснефть» в закупке нефти у венесуэльской PDVSA несмотря на санкции со стороны США. Американские политики считают, что эти действия указывают на поддержку компанией режима Мадуро.

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