Мальта помешала России помочь Мадуро

Мальта закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов, чтобы помешать России поддерживать правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом у себя в Twitter сообщила спикер Госдепартамента США Морган Ортагус.

«Мы аплодируем правительству Мальты за его отказ российским самолетам в использовании своего воздушного пространства для поставок жестокому старому режиму в Венесуэле. Мы призываем все страны последовать примеру Мальты и помешать Кремлю поддерживать диктатора Мадуро», — сказано в сообщении Ортагус.

Ранее сообщалось, что Венесуэла, вероятно, обходит американские санкции в нефтяной отрасли с помощью российской корпорации «Роснефть».

29 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что США могут наложить санкции на Россию из-за поддержки Венесуэлы.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестных демонстраций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов Евросоюза и стран Латинской Америки признали его легитимным главой республики. Россия и ряд других государств, в свою очередь, выступили с поддержкой действующего президента Николаса Мадуро.

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