Загадочные военные вторглись на крупнейшее месторождение нефти Ливии

Загадочные вооруженные силы вторглись на крупнейшее месторождение нефти в Ливии Эш-Шарара и попытались остановить ее добычу. Об этом сообщила Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел через несколько часов после начала работ. В тексте говорится, что на месторождения вошли некие силы под руководством командира Мухаммада Халифа, который представляется главой «охраны нефтяных объектов на юге». Он приказал немедленно остановить добычу.

Материалы по теме Один в пустыне не воин В Ливии вновь вспыхнула война. Кого в ней поддержит Россия? Африканские страсти Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?

Нефтяная корпорация при этом заставила своих сотрудников не подчиняться, так как военные не понимают специфики процесса и последствий их приказа. В случае дальнейших угроз NOC пригрозила обратиться в Интерпол и Международный комитет ООН по санкциям. Как передает ТАСС, атаку могли предпринять силы Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

7 июня сообщалось, что Национальная нефтяная корпорация Ливии возобновила добычу нефти на крупнейшем месторождении страны Эш-Шарара. До этого добыча нефти там прекратилась около пяти месяцев назад, из-за чего страна потеряла более пяти миллиардов долларов. В январе в Ливии также прекратили работу главные наливные терминалы. В результате нефтяная промышленность Ливии фактически была остановлена.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru