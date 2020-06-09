Загадочные военные вторглись на крупнейшее месторождение нефти Ливии

Загадочные вооруженные силы вторглись на крупнейшее месторождение нефти в Ливии Эш-Шарара и попытались остановить ее добычу. Об этом сообщила Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) в Facebook.
Отмечается, что инцидент произошел через несколько часов после начала работ. В тексте говорится, что на месторождения вошли некие силы под руководством командира Мухаммада Халифа, который представляется главой «охраны нефтяных объектов на юге». Он приказал немедленно остановить добычу.
Нефтяная корпорация при этом заставила своих сотрудников не подчиняться, так как военные не понимают специфики процесса и последствий их приказа. В случае дальнейших угроз NOC пригрозила обратиться в Интерпол и Международный комитет ООН по санкциям. Как передает ТАСС, атаку могли предпринять силы Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.
7 июня сообщалось, что Национальная нефтяная корпорация Ливии возобновила добычу нефти на крупнейшем месторождении страны Эш-Шарара. До этого добыча нефти там прекратилась около пяти месяцев назад, из-за чего страна потеряла более пяти миллиардов долларов. В январе в Ливии также прекратили работу главные наливные терминалы. В результате нефтяная промышленность Ливии фактически была остановлена.