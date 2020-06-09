Работу «Панциря» в Ливии показали изнутри

Видео: t.me/milinfolive

В сети появилось видео, на котором запечатлена работа зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» в Ливии. Кадры, снятые внутри машины, опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Предположительно, операторы комплекса заняты уничтожением беспилотника, пишет канал. Авторы отмечают, что у большинства членов экипажа местный ливийский акцент, но один из них имеет аравийский. Как утверждает «Военный обозреватель», командой руководят специалисты из ОАЭ.

В Ливии «Панцири», поставленные Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара из ОАЭ, противостоят турецким беспилотникам и авиации заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС). По данным триполийского кабмина, в период с 17 по 20 мая ЛНА потеряла уничтоженными и захваченными девять ЗРПК, а за последние годы, по подсчетам украинской консалтинговой компании Defense Express — не менее 23 комплексов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!