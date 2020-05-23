Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии. Видеозапись с техникой российского производства опубликована в Telegram-канале «Военный Осведомитель».

Отмечается, что на видео показали колонну сил Ливийской национальной армии (ЛНА) «на просторах Ливии». Среди прочей техники в ней едут бронеавтомобили «Тигр» и «Тигр-М», а также ЗРПК «Панцирь-С1» на шасси КАМАЗ-6560.

21 мая в результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.

В конце апреля ЛНА, с апреля прошлого года пытающаяся захватить Триполи, объявила о принятии на себя власти в Ливии и выходе из Схиратского соглашения, по которому было сформировано правительство национального согласия (ПНС). Данные действия вызвали недовольство со стороны России и Евросоюза.

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