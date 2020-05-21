Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии

В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства. Об этом сообщили в пресс-центре операции, передает турецкое агентство Anadolu.

По данным штаба, комплексы были уничтожены за последние четыре дня. Они принадлежали силам командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

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О нескольких случаях уничтожения «Панцирей» Anadolu ранее сообщало отдельно. Так, 20 мая агентство, ссылаясь на пресс-центр операции армии ПНС, передавало, что один из ЗРПК был уничтожен ударом турецкого беспилотника. Еще один «Панцирь» ранее в мае был захвачен силами ПНС на авиабазе Аль-Ватия близ Триполи, откуда им удалось выбить части армии Хафтара.

Как сообщало издание The Libya Observer, как минимум один «Панцирь» был передан ЛНА из ОАЭ несмотря на эмбарго на поставку оружия в Ливию, введенное Советом Безопасности ООН. Турецкая газета Daily Sabah, ссылаясь на данные из конфиденциального доклада ООН, уточняет, что за годы войны в Ливии Объединенные Арабские Эмираты передали армии Хафтара тяжелое вооружение, в том числе «Панцири», на сумму 14,7 миллиона долларов, южноафриканские вертолеты Super Puma на 15 миллионов долларов, дроны собственного производства на 25 миллионов долларов, беспилотники российского производства «Орлан-10» и китайские ударные дроны на общую сумму 2,1 миллиона долларов, а также различные ракеты, в том числе американского производства.

28 апреля ЛНА фельдмаршала Хафтара объявила о принятии управления страной и о прекращении действия достигнутого в 2015 году Схиратского соглашения, результатом которого стало формирование ПНС. Россия и Евросоюз осудили эти действия и призвали фельдмаршала придерживаться прошлых договоренностей.

На стороне возглавляемого Фаизом Сараджем правительства национального согласия выступают Турция, Италия и большинство западных стран, подконтрольные Хафтару силы поддерживают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ. России регулярно приписывают поддержку фельдмаршала, однако Кремль заявлял, что контактирует как с Хафтаром, так и с ПНС. Вместе с тем известно, что Хафтар еще в 2018 году был в Москве на переговорах с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым; на встрече присутствовал и петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с так называемой частной военной компанией Вагнера, чьи бойцы якобы воевали на стороне армии фельдмаршала и до начала наступления на Триполи. Президент Путин в свою очередь говорил, что если в Ливии и есть российские граждане, то они не представляют там интересы РФ и не получают государственного финансирования.

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