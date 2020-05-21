Раскрыта главная причина неудач фельдмаршала Хафтара в Ливии

Одной из главных причин неудач фельдмаршала Халифы Хафтара и возглавляемой им Ливийской национальной армии (ЛНА) стало то, что воздушное пространство над районами боевых действий взяли под контроль Военно-морские силы Турции. Такую информацию раскрыл военный эксперт Юрий Лямин в беседе с «РГ: Русское оружие».

По его словам, турецкие военные, поддерживающие силы оппозиционного Хафтару правительства национального согласия (ПНС), задействовали несколько фрегатов типа G, которые оснащены самой мощной в турецких ВМС системой противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности. Так, на вооружении данных кораблей находятся балочные универсальные пусковые установки Mk 13 с боезапасом в 40 зенитных ракет SM-1MR и противокорабельных Harpoon, а также восемь ячеек вертикальных пусковых установок Mk 41, каждая из которых имеет четыре контейнера ЗУР RIM-162 ESSM — в общей сложности 32 ракеты.

При этом и SM-1MR, и RIM-162 ESSM обладают достаточной дальностью полета — около 50 километров — чтобы уничтожать любые летательные аппараты, которые задействует армия Хафтара. В частности, по всей видимости, именно ракетами с турецких фрегатов, стоящих у берегов Ливии, уничтожили два беспилотника Wing Loong II китайского производства, которые ЛНА бросила на подмогу осажденной ПНС авиабазе Аль-Ватия.

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В результате, отметил Лямин, Турция расчистила небо от беспилотников Хафтара, с помощью которых ему ранее удавалось успешно бороться и с ПНС, и с турецкими военными. Кроме того, теперь турецкие военнослужащие получили возможность активнее применять собственные ударные дроны в этом регионе, благодаря которым уже нарушено снабжение отрядов Хафтара.

Ранее в Турции заявили, что в результате вмешательства страны в конфликт между ПНС и ЛНА баланс сил в Ливии изменился в пользу правительства национального согласия. Достичь этого, считают в Анкаре, удалось благодаря поддержке турецких военных консультантов, а также их помощи армии в организации военной подготовки.

18 мая стало известно, что силы ПНС при поддержке турецких силовиков выбили Ливийскую национальную армию (ЛНА) с авиабазы у Триполи. Эта база имела большое стратегическое значение для Хафтара: ее использовали в операции по взятию столицы Ливии.

28 апреля ЛНА фельдмаршала Хафтара объявила о принятии управления страной и о прекращении действия достигнутого в 2015 году Схиратского соглашения, результатом которого стало формирование ПНС. Россия и Евросоюз осудили эти действия и призвали фельдмаршала придерживаться прошлых договоренностей.

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и ЛНА. В 2011 году там началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи.

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