Оставленную армией Хафтара базу с российской техникой показали на видео

В сети появилось видео, снятое сторонниками правительства национального согласия (ПНС) на авиабазе Аль-Ватия около Триполи, оставленной Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Известно, что именно на этой базе была оставлена техника российского производства, включая зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1». Затем его провезли по улицам Триполи.

Ранее сообщалось, что силы ПНС провели операцию против ЛНА при поддержке турецких военных. База Аль-Ватия имела стратегически важное значение для Хафтара, поскольку служила плацдармом для его операций по взятию Триполи. Предположительно, комплексы «Панцирь-С1» достались Хафтару из ОАЭ.

Во время гражданской войны в 2011 году правивший Ливией с 1969-го Муаммар Каддафи был свергнут и убит. В результате страна оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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