Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи

t.me/ WarJournal

Силы правительства национального согласия (ПНС) провезли самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства по улицам Триполи. Видеозаписи опубликованы в Telegram-канале WarJournal.

Техника была оставлена на авиабазе Аль-Ватия у Триполи, откуда ПНС выбили Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Ранее сообщалось, что силы ПНС провели операцию против ЛНА при поддержке турецких военных. База имела стратегически важное значение для Хафтара, поскольку служила плацдармом для его операций по взятию Триполи.

Во время гражданской войны в 2011 году правивший Ливией с 1969 года Муаммар Каддафи был свергнут и убит. В результате страна оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — Правительство национального согласия.

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