Оставленный армией Хафтара российский «Панцирь» показали на видео

Видео: t.me/milinfolive

На авиабазе Аль-Ватия у Триполи, откуда силы правительства национального согласия (ПНС) выбили Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, обнаружили самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства. Оставленную технику показали на видео, которое в понедельник, 18 мая, публикует Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Как отмечает канал, на опубликованных кадрах видно, что боевая машина выглядит целой.

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О том, что армия Хафтара была вынуждена покинуть авиабазу Аль-Ватия к юго-западу от столицы Ливии, стало известно ранее 18 мая — силы ПНС провели операцию против ЛНА при поддержке турецких военных. Отмечалось, что база имела стратегически важное значение для Хафтара, поскольку служила плацдармом для его операций по взятию Триполи.

28 апреля ЛНА фельдмаршала Хафтара объявила о принятии управления страной и о прекращении действия достигнутого в 2015 году Схиратского соглашения, результатом которого стало формирование ПНС. Россия и Евросоюз осудили эти действия и призвали фельдмаршала придерживаться прошлых договоренностей.

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и ЛНА. В 2011 году там началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи.

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