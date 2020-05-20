Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Уточняется, что удар по системе противовоздушной обороны (ПВО), поставленной Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара из ОАЭ, нанес беспилотный летательный аппарат.

Пресс-секретарь штаба операции ПНС «Вулкан гнева» Абдульмалик ал-Мадани заявил, что российский ЗРПК уничтожен в районе города Тархуна.

Воздушная операция «Вулкан гнева» начата в апреле вооруженными силами, лояльными ПНС и подконтрольными премьер-министру Ливии Фаизу Сараджу. Она направлена против ЛНА под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!