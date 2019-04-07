Стороны конфликта в Ливии начали воздушные военные операции

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии нанесло авиаудары по базе ан-Накиля Ливийской национальной армии неподалеку от старого аэропорта Триполи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, армия фельдмаршала Халифы Хафтара начала ответную операцию в небе над столицей. Цель — позиции вооруженных группировок и скопления их техники в Триполи.

По информации телеканала Al Jazeera, лояльные ПНС и подконтрольные премьер-министру Ливии Фаизу Сараджу вооруженные силы объявили о начале операции «Вулкан гнева». Она направлена против Ливийской национальной армии (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

На пресс-конференции представитель ПНС Мухаммад Кануну объявил, что будет бить железной рукой тех, кто пытается милитаризовать страну.

В пятницу, 5 апреля, стало известно, что армия фельдмаршала Хафтара захватила аэропорт в Триполи. Военные также установили контроль над районами Каср-Бен-Гашир и Сук аль-Хамис недалеко от столицы.

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В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны.

В настоящее время Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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