МИД России прокомментировал ситуацию в Ливии

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов подтвердил позицию Москвы о поддержке единства, суверенитета и территориальной целостности Ливии. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщается на сайте ведомства.

Богданов провел телефонный разговор с главой МИД правительства национального единства Ливии Мухаммедом Сиялой в четверг, 4 апреля. Стороны обсудили обострившуюся ситуацию в африканской стране. Отмечается, что диалог произошел по инициативе ливийской стороны.

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Сияла выразил серьезную озабоченность из-за наступления на столицу Триполи частей Ливийской национальной армии. По его мнению, такое развитие событий может привести к «весьма тяжелым последствиям».

Ранее 5 апреля командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар захватил первый город по пути к Триполи. В связи с наступлением его сил Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание. Обсуждение, инициированное Великобританией, пройдет в закрытом режиме. При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, находящийся в Ливии, намерен лично встретиться с Хафтаром.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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