Приезжавший к Шойгу ливийский маршал приказал наступать на Триполи

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар приказал войскам начать наступление на столицу страны Триполи. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает Reuters.

Видео с обращением Хафтара получило название «Операция по освобождению Триполи».

В ноябре 2018 года Хафтар приезжал в Москву на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. На официальном видео журналисты заметили бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют хозяином так называемой частной военной компании Вагнера. В марте 2019 года британская газета The Telegraph сообщала, что на стороне Ливийской национальной армии воюют сотни российских наемников. В МИД России заявили, что не владеют такой информацией.

В Ливии в 2011 году началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания. Ливия оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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