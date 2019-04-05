Наступление ливийского фельдмаршала Хафтара на Триполи захлебнулось

Сторонники правительства национального согласия Ливии объявили о прекращении продвижения национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении ливийского премьера Фаиза Сарраджа.

«Минувшей ночью прибывшие из Триполи и Эз-Завии силы [нацсогласия] объединились и взяли их [национальную армию] в окружение», — сказал собеседник агентства. По данным рассказчика, 150 человек из формирований Хафтара попали в плен, захвачено около 60 автомобилей. Собеседник добавил, что ситуация на дороге, которая идет вдоль побережья, является стабильной, и она открыта. Недавно там побывал глава правительства, заседающий в Триполи.

Источник также рассказал, что район Джанзур, ведущий в столицу, находится под контролем сил нацсогласия. Он отметил, что силы ливийской армии, прибывшие с Востока, находятся за Эз-Завией в районе Сабрата и Сурман на западе, а на юге — у горного района Гарьян. В самом Триполи ситуация спокойная.

По словам информатора, перед этим солдаты Хафтара заняли город Гарьян и закрепились на КПП в 27 километрах от столицы.

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Ранее 5 апреля командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар захватил первый город по пути к Триполи. В связи с наступлением его сил Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание. Обсуждение, инициированное Великобританией, пройдет в закрытом режиме. При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, находящийся в Ливии, намерен лично встретиться с Хафтаром.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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