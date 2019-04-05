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Кремль прокомментировал наступление ливийского маршала на Триполи

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Дмитрий Песков

Россия не оказывает поддержки командующему Ливийской национальной армией маршалу Халифе Хафтару, который ранее объявил о наступлении на столицу Ливии Триполи, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы очень внимательно отслеживаем развитие ситуации в Ливии. Безусловно, считаем главным, чтобы какие-либо действия не привели к возобновлению кровопролития», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что ситуация должна быть урегулирована дипломатическим путем.

4 апреля командующий ливийской национальной армией Хафтар заявил о начале наступления на Триполи. Позднее стало известно, что он захватил первый город на пути к Триполи — Гарьян. Свои действия военачальник называет «Операцией по освобождению Триполи». Наступление ознаменовало резкую эскалацию борьбы за власть, которая затянулась в Ливии после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году.

В свою очередь, премьер-министр Ливии Файез Сарадж объявил мобилизацию правительственных сил с целью не допустить продвижение армии Хафтара.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время в стране сохраняется двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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