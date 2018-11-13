Россия решила восстановить еще одну арабскую страну

Россия готова участвовать в работе по восстановлению экономики и социальной сферы Ливии. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Восстановление экономики, восстановление социальной сферы, перспективные проекты, которые можно и нужно восстановить, — это тоже ключ к возобновлению нормальной жизни в Ливии», — сказал Медведев на конференции по Ливии, которая проходит в Италии.

«И мы готовы этим заниматься», — объявил глава правительства.

Медведев отметил, что в России готовы сотрудничать и развивать экономические проекты с Ливией. «Страна богатая, страна имеет традиции, и у нас были очень продвинутые контакты», — цитирует премьер-министра РИА Новости.

Глава кабмина добавил, что это сотрудничество зависит от национального примирения в Ливии.

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Ранее сообщалось о планах России поучаствовать в восстановлении разрушенной войной Сирии. В ноябре прошлого года президент Владимир Путин на встрече с лидерами Турции и Ирана заявил, что «предстоит проделать большую работу — по сути, помочь сирийцам заново создать инфраструктуру, возродить промышленность, сельское хозяйство, торговлю, вновь открыть социальные объекты: больницы, школы, детские сады».

В феврале посол Сирии в Москве заявил, что Дамаск готов предоставить максимальные льготы российским компаниям, которые будут участвовать в восстановлении экономики Арабской Республики.

В апреле сирийский лидер Башар Асад на встрече с российскими парламентариями заявил, что на восстановление страны потребуется 400 миллиардов долларов. «Сирия может рассчитывать на помощь и участие российских компаний и российского бизнеса», — заявил, в свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. Сегодня Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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