В Бельгии пропали миллиарды Каддафи

Из бельгийских банков исчезла часть средств убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи. Об этом сообщает телеканал RTBF.

Доступ к финансам Каддафи был заморожен в 2011 году по решению Совета Безопасности ООН. На тот момент в банках BNP Paribas Fortis, ING, KBC, Euroclear Bank оказались более 14 миллиардов евро.

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Из-за того, что решение СБ ООН не распространялось на начисляемые проценты, за восемь лет эта сумма увеличилась на 3-5 миллиарда евро, и именно эти доходы оказались выведены неизвестными. Предположительно, деньги пошли воюющим в Ливии группировкам. Начато расследование.

8 марта сообщалось о пропаже 10 миллиардов евро с замороженных ливийских активов. По состоянию на 29 ноября 2013 года на них было более 16 миллиардов, однако осенью 2017 года, когда власти королевства после расследования дела об отмывании денег собирались наложить арест на активы, выяснилось, что на счетах в общей сложности осталось только пять миллиардов.

Муаммара Каддафи убили поддерживаемые НАТО повстанцы 20 октября 2011 года. После его смерти в стране началась гражданская война, часть территории захватили радикальные исламисты. В результате в настоящее время в стране действуют два правительства: на востоке в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в Триполи действует сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.

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