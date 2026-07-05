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23:50, 5 июля 2026Мир

США решили надавить на союзников на саммите НАТО

CNN: США поднимут тему Ормузского пролива на саммите НАТО в Анкаре
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters

США хотят надавить на союзников по вопросу обеспечения безопасности в Ормузском проливе на предстоящем саммите НАТО. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщает телеканал CNN.

Утверждается, что несколько союзников по НАТО выразили готовность обеспечить безопасный проход судов через пролив. Собеседник канала отметил, что не у каждого члена альянса есть необходимые корабли для этого.

Несмотря на это, администрация США по итогам саммита ожидает увеличения европейскими союзниками своих расходов на повышение боеготовности в регионе.

Ранее Иран выпустил «серьезное предупреждение» Франции и Великобритании по ситуации в Ормузском проливе. Свое обращение он написал в ответ на совместную декларацию Лондона и Парижа, где выражена готовность поддержать свободу судоходства в проливе. Глава иранского МИД Казем Гарибабади подчеркнул, что пролив не является местом для демонстрации военной силы внешними государствами.

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