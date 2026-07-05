США решили надавить на союзников на саммите НАТО

CNN: США поднимут тему Ормузского пролива на саммите НАТО в Анкаре

США хотят надавить на союзников по вопросу обеспечения безопасности в Ормузском проливе на предстоящем саммите НАТО. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщает телеканал CNN.

Утверждается, что несколько союзников по НАТО выразили готовность обеспечить безопасный проход судов через пролив. Собеседник канала отметил, что не у каждого члена альянса есть необходимые корабли для этого.

Несмотря на это, администрация США по итогам саммита ожидает увеличения европейскими союзниками своих расходов на повышение боеготовности в регионе.

Ранее Иран выпустил «серьезное предупреждение» Франции и Великобритании по ситуации в Ормузском проливе. Свое обращение он написал в ответ на совместную декларацию Лондона и Парижа, где выражена готовность поддержать свободу судоходства в проливе. Глава иранского МИД Казем Гарибабади подчеркнул, что пролив не является местом для демонстрации военной силы внешними государствами.