В Калининграде задержали сбившего женщину с детьми водителя Merсedes

РИА Новости: В Калининграде задержан водитель, сбивший на Merсedes женщину с двумя детьми

В Калининграде водитель Merсedes, устроивший смертельное ДТП с участием матери и двух ее детей, задержан. Вероятнее всего, его поместят в изолятор временного содержания, сообщили журналистам РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.

Сейчас врачи борются за жизнь годовалой девочки, которая находилась в коляске в момент столкновения. Ее мать получила ушибы и травму головы.

Прокуратура держит ситуацию на контроле. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что трехлетний сын женщины не выжил. Его не успели спасти: мальчик скончался до приезда врачей.

Как уточнили в областном Минздраве, годовалая девочка подключена к аппарату ИВЛ и находится в коме.