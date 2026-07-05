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23:48, 5 июля 2026Мир

В палате представителей США испугались прихода коммунистов к власти

Спикер Джонсон предупредил об угрозе прихода коммунистов к власти в США по итогам выборов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Майк Джонсон

Майк Джонсон. Фото: Bonnie Cash / Globallookpress.com

В палате представителей США испугались прихода к власти коммунистов. О таком итоге выборов предупредил спикер нижней палаты Майк Джонсон в интервью Fox News.

По его словам, в ходе избирательного процесса американское общество говорит не о противостоянии здравого смысла сумасшествию, а о противостоянии здравого смысла коммунизму. Чиновник призвал всех проснуться.

Джонсон также заявил, что республиканцам составляют конкуренцию на выборные должности «марксисты, коммунисты и социалисты», а демократы, хоть и понимают угрозу, ничего не могут с этим сделать.

«Это угроза, которую мы раньше не видели в рамках нашей избирательной системы. Варвары у ворот», — сказал спикер.

Ранее президент США Дональд Трамп во время речи на мероприятии в Вашингтоне в честь Дня независимости страны пообещал вновь «отправить в забвение» серп и молот.

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