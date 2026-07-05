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14:58, 5 июля 2026Мир

Трамп пообещал отправить в забвение серп и молот

Президент США Трамп пообещал вновь отправить в забвение серп и молот
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Президент США Дональд Трамп во время речи на мероприятии в Вашингтоне в честь Дня независимости страны пообещал вновь «отправить в забвение» серп и молот. Его слова приводит The New York Times.

Трамп заявил, что звезды и полосы уже отправляли в забвение серп и молот. Политик уверен, что они вновь сделают это, «если будет нужно».

Газета New York Post (NYP) изобразила на обложке ожидаемого победителя выборов мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани с серпом и молотом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что победа на выборах мэра Нью-Йорка 34-летнего Мамдани, считающего себя демократом-социалистом, приведет крупнейший город США к полной и окончательной катастрофе в экономической и социальной сферах.

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