Трамп пообещал отправить в забвение серп и молот

Президент США Трамп пообещал вновь отправить в забвение серп и молот

Президент США Дональд Трамп во время речи на мероприятии в Вашингтоне в честь Дня независимости страны пообещал вновь «отправить в забвение» серп и молот. Его слова приводит The New York Times.

Трамп заявил, что звезды и полосы уже отправляли в забвение серп и молот. Политик уверен, что они вновь сделают это, «если будет нужно».

Газета New York Post (NYP) изобразила на обложке ожидаемого победителя выборов мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани с серпом и молотом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что победа на выборах мэра Нью-Йорка 34-летнего Мамдани, считающего себя демократом-социалистом, приведет крупнейший город США к полной и окончательной катастрофе в экономической и социальной сферах.