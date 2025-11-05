Экономика
08:57, 5 ноября 2025Экономика

Трамп предсказал экономическую катастрофу при избрании мэром Нью-Йорка «коммуниста»

Дмитрий Воронин

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Победа на выборах мэра Нью-Йорка 34-летнего Зохрана Мамдани, считающего себя демократом-социалистом, приведет крупнейший город США к полной и окончательной катастрофе в экономической и социальной сферах, считает президент страны Дональд Трамп. Об этом он написал в Truth Social.

Мамдани, которого Трамп называет «коммунистом», обещает в том числе бесплатный проезд в автобусах и ограничение стоимости аренды жилья. По данным СМИ, левый демократ выигрывает гонку, опережая на девять процентных пунктов своего основного противника — бывшего губернатора штата Эндрю Куомо.

В поддержку последнего высказался и глава государства, отмечая, что предпочел бы победу «демократа, обладающего опытом добиваться успеха, чем коммунист без опыта». Уже признавший поражение Куомо представляет ту же партию, что и Мамдани, но баллотировался на пост мэра как независимый кандидат.

Трамп называл «крайне маловероятным» продолжение выделения федеральных средств Нью-Йорку за исключением необходимого минимума в случае, если мэром этого «некогда великого города» станет «коммунист».

