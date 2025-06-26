Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка безумным коммунистом

Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка Мамдани безумным коммунистом

Президент Соединенных штатов Америки (США) охарактеризовал кандидата в мэры Нью-Йорка Зохрана Мамдани, лидирующего на праймериз Демократической партии, как «не очень умного» и безумного коммуниста. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

По его мнению, победивший на праймериз Демпартии Зохран Мамдани — стопроцентный «коммунист-сумасшедший», который в ближайшее время, по всей видимости, станет мэром. Он уточнил, что и раньше у власти США были радикальные представители левого движения, но это «становится немного нелепым».

Кроме того, американский президент раскритиковал внешний вид и интеллектуальные способности Мамдани. В своей публикации Трамп называет возможного градоначальника Нью-Йорка «не очень умным», а также говорит, что он выглядит «ужасно».

Ранее президент США выступил с призывом «убить» «Голос Америки» (внесено Минюстом в реестр иноагентов). Глава американского государства пояснил, что ни один республиканец не должен желать того, чтобы этот «рупор демократов» продолжал свое вещание. По его мнению, это СМИ является «катастрофическим проектом» левых.

