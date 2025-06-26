Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:02, 26 июня 2025Мир

Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка безумным коммунистом

Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка Мамдани безумным коммунистом
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: White House / Globallookpress.com

Президент Соединенных штатов Америки (США) охарактеризовал кандидата в мэры Нью-Йорка Зохрана Мамдани, лидирующего на праймериз Демократической партии, как «не очень умного» и безумного коммуниста. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

По его мнению, победивший на праймериз Демпартии Зохран Мамдани — стопроцентный «коммунист-сумасшедший», который в ближайшее время, по всей видимости, станет мэром. Он уточнил, что и раньше у власти США были радикальные представители левого движения, но это «становится немного нелепым».

Кроме того, американский президент раскритиковал внешний вид и интеллектуальные способности Мамдани. В своей публикации Трамп называет возможного градоначальника Нью-Йорка «не очень умным», а также говорит, что он выглядит «ужасно».

Ранее президент США выступил с призывом «убить» «Голос Америки» (внесено Минюстом в реестр иноагентов). Глава американского государства пояснил, что ни один республиканец не должен желать того, чтобы этот «рупор демократов» продолжал свое вещание. По его мнению, это СМИ является «катастрофическим проектом» левых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сложнее, чем другие войны». Трамп снова занялся Украиной. Он раскрыл детали встречи с Зеленским и объяснил, чего хочет Путин

    29-летняя модель OnlyFans объяснила отдых с 17-летним футболистом «Барселоны»

    Врач рассказала о состоянии брошенного на пол в Шереметьево ребенка

    Молдавию уличили в подготовке к войне

    На Украине скопировали российские умные бомбы

    Британию уличили в подготовке нападения на Россию

    Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка безумным коммунистом

    «Она какая-то родная». Блогерша с Кавказа радуется жизни и готовит горы еды. Как за это ее полюбили миллионы россиян?

    «Отдых за сотни тысяч оказался ловушкой». Россияне обожают отдыхать по системе «все включено». Но что скрывает all inclusive?

    Раскрыты подробности об обучавшем домогаться девушек блогере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости