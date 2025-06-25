Трамп призвал «убить» «Голос Америки»

Трамп призвал уничтожить «Голос Америки»

Президент США Дональд Трамп призвал «убить» американское средство массовой информации «Голос Америки» (внесено Минюстом в реестр иноагентов). Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, ни один республиканец не должен желать того, чтобы данный «рупор демократов» продолжал свое вещание.

«Это полностью левый катастрофический проект — ни один республиканец не должен голосовать за его сохранение. Убейте его!» — написал глава государства.

Ранее американский президент призвал уволить журналистку телеканала CNN Наташу Бертран за ее критику ударов по ядерным объектам Ирана. «Ей следует немедленно объявить выговор, а затем вышвырнуть как собаку. Именно такие люди, как она, разрушили репутацию некогда великого телеканала» — написал он.