11:21, 5 ноября 2025Мир

New York Post изобразила на обложке кандидата в мэры Нью-Йорка с серпом и молотом

NYP изобразила на обложке кандидата в мэры Нью-Йорка Мамдани с серпом и молотом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: @nypost

Газета New York Post (NYP) изобразила на обложке ожидаемого победителя выборов мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани с серпом и молотом. Хотя официальные данные результатов выборов не опубликованы, крупнейшие американские СМИ уже отдают победу Мамдани.

На опубликованной в социальной сети X обложке издания политик изображен в красном костюме, белой рубашке и черном галстуке. Мамдани занес над головой серп и молот. Фоном композиции служат небоскребы, над которыми летят красные звезды.

Согласно данным городской избирательной комиссии, на которые ссылается NYP, кандидат от Демократической партии Мамдани набрал 50,4 процента голосов, в то время как его соперник, независимый кандидат Эндрю Куомо получил 42 процента голосов. Кандидат от Республиканской партии Кертис Слива занял третье место с минимальным отрывом в 7,1 процента голосов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что победа на выборах мэра Нью-Йорка 34-летнего Мамдани, считающего себя демократом-социалистом, приведет крупнейший город США к полной и окончательной катастрофе в экономической и социальной сферах. Политик, которого глава Белого дома называет «коммунистом», обещает в том числе бесплатный проезд в автобусах и ограничение стоимости аренды жилья.

Трамп назвал «крайне маловероятным» продолжение выделения федеральных средств Нью-Йорку за исключением необходимого минимума в случае, если мэром этого «некогда великого города» станет «коммунист».

