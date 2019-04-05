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Армия фельдмаршала Хафтара захватила аэропорт в Триполи

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Ливийская национальная армия под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара захватила аэропорт в Триполи. Она также установила контроль над районами Каср-Бен-Гашир и Сук аль-Хамис недалеко от столицы, передает телеканал Al Arabiya.

Представитель армии Ахмад аль-Месмари объявил о начале военной операции в Триполи и призвал мирных жителей держаться подальше от мест столкновений.

Ранее сообщалось, что наступление Хафтара на столицу захлебнулось. Отмечалось, что военные перестали продвигаться в сторону города. Источник утверждал, что 150 человек из формирований фельдмаршала попали в плен, захвачено около 60 автомобилей.

До этого Хафтар начал наступление на Триполи и взял под контроль первый город по пути к столице. Совет Безопасности ООН в связи с этим проведет экстренное заседание в закрытом режиме.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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