Правительство Ливии подготовило 200 машин и танков для битвы с Хафтаром

Военные правительства национального согласия (ПНС) Ливии подготовили 200 единиц техники, включая танки, для битвы с бойцами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара юго-восточнее Триполи. Видео, на котором запечатлены военные, опубликовал Telegram-канал «Голос Ливии».
На кадрах показана колонна армии ПНС в центре города Мисрат. Ряд машин растянулся на полтора километра. Военные направляются в сторону Сирта, куда отступили силы ЛНА.
Как сообщалось 4 июня, правительство отбросило Ливийскую национальную армию от столичного региона. После этого было объявлено о восстановлении полного контроля правительства над административными границами Триполи.
Обстановка в стране обострилась после того, как в апреле Ливийская национальная армия заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, — она помогает техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.