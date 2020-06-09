Правительство Ливии подготовило 200 машин и танков для битвы с Хафтаром

Военные правительства национального согласия (ПНС) Ливии подготовили 200 единиц техники, включая танки, для битвы с бойцами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара юго-восточнее Триполи. Видео, на котором запечатлены военные, опубликовал Telegram-канал «Голос Ливии».

На кадрах показана колонна армии ПНС в центре города Мисрат. Ряд машин растянулся на полтора километра. Военные направляются в сторону Сирта, куда отступили силы ЛНА.

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Как сообщалось 4 июня, правительство отбросило Ливийскую национальную армию от столичного региона. После этого было объявлено о восстановлении полного контроля правительства над административными границами Триполи.

Обстановка в стране обострилась после того, как в апреле Ливийская национальная армия заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, — она помогает техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

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