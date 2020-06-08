Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео

В сеть попало видео, на котором один из солдат армии правительства национального согласия (ПНС) Ливии, предположительно, пытается сбить самолеты противника, Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Кадрами происходящего поделился в своем Twitter-аккаунте журналист и военный аналитик Бабак Тагвей.

По его словам, на видео боец армии ПНС Ливии пытается сбить самолеты МиГ-21МФ, МиГ-29 и Су-24М при помощи зенитной установки ЗУ-23.

Ранее глава МВД ПНС Ливии Фатхи Башага заявил, что у России есть планы по созданию на территории страны двух военных баз. Речь идет о базе, расположенной к востоку от портового города Сирт, и военном аэродроме аль-Джуфра, находящемся в 600 километрах к юго-востоку от Триполи.

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