Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС). Об этом он заявил в понедельник, 29 июня, передает ТАСС.

Лидер южноамериканской страны дал представителю ЕС 72 часа, чтобы покинуть Каракас, отметив, что ей уже предоставили салолет для вылета. Он также потребовал от Европы проявлять уважение. «Хватит европейского колониализма и преследования по отношению к Венесуэле. (...) Дальше мы будем постепенно решать вопросы с Евросоюзом. Если мы им не нравимся, если они не уважают Венесуэлу, пусть уходят», — подчеркнул глава государства.

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Причиной такого решения стали санкции со стороны объединения: ЕС внес внес в санкционный список 11 чиновников и парламентариев Венесуэлы за противодействие оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо и подрыв демократии в этой стране. Им запретили въезд в ЕС, а их счеты в европейских банках будут заморожены.

В конце апреля 2019 года Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению Мадуро. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Россия поддержала действующего президента, США признали легитимность Гуайдо.

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